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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في أرض حليج الأقطان بالمحلة دون خسائر بشرية.. صور

حريق بأرض المحلج
حريق بأرض المحلج بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق اندلعت بكميات كبيرة من الهيش بقطعة أرض فضاء مملوكة للشركة النيل لحليج الأقطان إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع ب3 سيارات مطافئ لإخماد الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع اندلاع حريق محدود بنطاق أرض شركة النيل لحليج الأقطان.

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كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافئ وتم إخماد نيرانه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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