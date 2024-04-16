عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقف الحركة في مطارات دبي بسبب عاصفة جوية

صدى البلد

توقفت العمليات، اليوم الثلاثاء، في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

كما أجبرت سوء الأحوال الجوية في الإمارات سلطات مطارات دبي اليوم، الي إلغاء 17 رحلة وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.

وقالت شركة فلاي دبي، في بيان، على منصة "إكس"، إنها تواجه حالياً "بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة"، مشيرة إلى إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.

وأوضحت شركة "فلاي دبي"، في وقت سابق من الثلاثاء، أن "الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها الإمارات أثرت على جدول رحلات طائرات الشركة في مطار دبي الدولي. 

الإمارات ا الاحوال الجوية أحوال الجوية 8 رحلات الظروف الجوية شركة فلاي دبي عاصفة شديدة سوء الأحوال الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط على 30 سنة

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

زواج شمس الكويتية سرا من رجل مجهول .. فيديوجراف

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

على خلفية احتجاز الحرس الثوري سفينة.. البرتغال تستدعي سفير طهران

الأولى منذ 2020.. وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني

"النواب الأمريكي": مشروع قانون الإنفاق سيتضمن عقوبات إضافية على روسيا وإيران

الأمم المتحدة: الاحتلال يعرقل الوصول إلى أدلة تتعلق بأحداث 7 أكتوبر

ألمانيا: يجب على إيران وقف حربها لتجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

بسبب منخفض جوي.. سلطنة عمان تعلن تعليق الدراسة غداً

الكرملين يرحب بموقف بكين المتوازن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

سامح شكري يزور تركيا لبحث تطورات الأوضاع في غزة

ترشيحاتنا

تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات آخر العام للمراحل الثلاثة.. تعرف عليها

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك لجلسة 15 مايو

تكلفة تركيب الإنترلوك بشوارع الشرقية تتجاوز 150 مليون جنيه

مدبولي: تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة ودخولها الخدمة

المبعوث الأممي: قادة ليبيا لم يتفقوا على قوانين الانتخابات

بشأن إيران.. رسالة حاسمة من وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة ونصائح تساعدك على تجنب الأتربة

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ