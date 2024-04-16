توقف الحركة في مطارات دبي بسبب عاصفة جوية

توقفت العمليات، اليوم الثلاثاء، في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

كما أجبرت سوء الأحوال الجوية في الإمارات سلطات مطارات دبي اليوم، الي إلغاء 17 رحلة وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.

وقالت شركة فلاي دبي، في بيان، على منصة "إكس"، إنها تواجه حالياً "بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة"، مشيرة إلى إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.

وأوضحت شركة "فلاي دبي"، في وقت سابق من الثلاثاء، أن "الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها الإمارات أثرت على جدول رحلات طائرات الشركة في مطار دبي الدولي.