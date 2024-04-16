طريقة عمل كوكيز الزبدة بمذاق لا يقاوم

كوكيز الزبدة من الحلويات الشهية و اللذيذة ..بسهولة يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كوكيز الزبدة، فيما يلي…
مقادير كوكيز الزبدة
٢ بيض
٢ كوب طحين
١ ملعقة صغيرة بيكنج صودا
٢٠٠ غرام زبدة
نصف كوب سكر بني
نصف كوب سكر ابيض
٢ كوب شوكولاتة شيبس
شوكولاتة مربعات للوجه
طريقة تحضير كوكيز الزبدة
في وعاء على النار نضع الزبدة و نتركها حتى تذوب و تصبح بنية اللون نتركها لتبرد قليلا
نخفق البيض مع السكر و السكر البني ثم نضيف الدقيق و البيكنج صودا و نخفق جيدا
نضيف الزبدة و نعجن حتى يتجانس الخليط
نضيف الشوكولاتة شيبس و نقلب
نكور حبات الكوكيز و نعمل تجويف في المنتصف نضع حبة شوكولاتة و نغلق عليها و نضع حبة اخرى على الوجه
نكرر العملية على كل الكمية
نضع في الصينية ورق زبدة و عليها حبات الكوكيز
ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق فقط
و تقدم بالهنا والشفا