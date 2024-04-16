طريقة عمل كوكيز الزبدة بمذاق لا يقاوم

كوكيز الزبدة من الحلويات الشهية و اللذيذة ..بسهولة يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كوكيز الزبدة، فيما يلي…

مقادير كوكيز الزبدة

٢ بيض

٢ كوب طحين

١ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

٢٠٠ غرام زبدة

نصف كوب سكر بني

نصف كوب سكر ابيض

٢ كوب شوكولاتة شيبس

شوكولاتة مربعات للوجه



طريقة تحضير كوكيز الزبدة



في وعاء على النار نضع الزبدة و نتركها حتى تذوب و تصبح بنية اللون نتركها لتبرد قليلا

نخفق البيض مع السكر و السكر البني ثم نضيف الدقيق و البيكنج صودا و نخفق جيدا

نضيف الزبدة و نعجن حتى يتجانس الخليط

نضيف الشوكولاتة شيبس و نقلب

نكور حبات الكوكيز و نعمل تجويف في المنتصف نضع حبة شوكولاتة و نغلق عليها و نضع حبة اخرى على الوجه

نكرر العملية على كل الكمية

نضع في الصينية ورق زبدة و عليها حبات الكوكيز

ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق فقط

و تقدم بالهنا والشفا