المستشار الألماني يدعو الرئيس الصيني لتعزيز السلام في أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء أن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على مصالح جميع الأطراف الدولية الفاعلة.

وقال المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، "إن الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا وإعادة تسلح روسيا لهما آثار سلبية كبيرة على الأمن في أوروبا"، حسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار شولتز إلى أن الحرب تؤثر بشكل مباشر على مصالحنا الأساسية وتضر بشكل غير مباشر بالنظام الدولي برمته"، مشددا على أن تصرفات روسيا تنتهك المبدأ الرئيسي لميثاق الأمم المتحدة وهو مبدأ حرمة الحدود.

وأضاف: "أود أن أناقش معك كيف يمكننا المساهمة بشكل أكبر في تحقيق السلام العادل في أوكرانيا".

وأوضح أن ألمانيا والصين ملتزمتان بنظام متعدد الأطراف قائم على القواعد ويشمل أيضًا النظام التجاري القائم على القواعد الذي تجسده منظمة التجارة العالمية.