مطعم فول وطعمية يطالب بدفع 50% من طلب الأوردر قبل توصيله.. وشريف مدكور: مفيش ثقة

في موقف غريب من نوعه، طالب أحد مطاعم الفول والطعمية الشهيرة بدفع 50% من ثمن الطعام قبل وصوله، مما أثار تعجب الإعلامي شريف مدكور وكشف عن تفاصيل الموقف في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

50% قبل وصول الطلب

وكشف الإعلامي شريف مدكور عن موقف حدث معه عند طلبه ساندوتشات فول وطعمية، من أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العبور، ليتفاجئ شريف مدكور من طلب المطعم بتحصيل 50% من ثمن الطعام قبل وصوله.

وكتب شريف مدكور عبر فيسبوك: "حصلي حاجه غريبه جداً عملت طلب (فول وطعميه و بيض) فرع العبور بعتوا اخدوا ٥٠٪؜ من قيمه الطلب علشان الطلب يجي !!!! هو ده طبيعي و هل ده حصل مع حد ؟؟؟".

وتابع شريف مدكور: "الغريبه بقي انه ياخذ ٥٠٪؜ و ميسبش اي وصل انه اخد الفلوس يا سلام يعني انا اثق فيكم وانتوا مش بتثقوا في الزباين !!!!".

منشور شريف مدكور

تفاعل رواد السوشيال ميديا

وتفاعل عدد من رواد السوشيال ميديا مع منشور الإعلامي شريف مدكور، وتعجب رواد السوشيال ميديا ومتابعي شريف مدكور من هذا الموقف، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي منشور شريف مدكور، كالاتي:

"لا مش طبيعي طبعا يعني اخد ديبوزيت - للاسف مطاعم كتير بقت بتعمل كدة - عمري ما سمعت عن حاجة كده مع اني ساكن جنبهم - غريبة جدا".

برنامج شريف مدكور

وفي سياق متصل، كان قد كشف الإعلامي شريف مدكور، حقيقة وضعه قواعد لظهور المحجبات في برنامجه، خلال استضافته ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، وقال شريف مدكور أنه يرفض ظهور محجبة بملابس لا تتناسب مع الحجاب يرجع إلى غيرته عليهن، وأنه يغير على شكل المحجبات ويرفض أي أحد يسخر منهن.

وعقب: "سياسة برنامجي إني مش هطلع حاجة أنا شايف إنها هتضر سمعة ديني وسمعة بلدي، علشان ميجيش واحد أجنبي يقولي هما ليه الستات في مصر بيلبسوا استرتش، أنا ضد العباية السودا، واللي عايزة تلبسها هي حرة، أنا أغير على ستات بلدي وعلى صورة السيدة المسلمة".

اصابة شريف مدكور بالسرطان

كما تحدث الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بمرض السرطان، قائلا: "عانيت من التنمر لدرجة أن أحد أسباب إصابتي بالسرطان هو التنمر، أنا في صراع مع المجتمع يا أنا يا أنتم، هنحترم بعض يعني هنحترم بعض وكل واحد حر في ذاته ونفسه.. ومش بمشي مع أهلي عشان ميسمعوش الشتيمة".

واضاف: "وقوفى قدام الكاميرا كان تحول كبير في حياتى وكنت خايف"، موضحا أنه يعتبر نفسه صاحب فضل على نفسه، ويحرص على الاستمتاع بحياته والتواصل مع أصدقائه وعائلته.

لقب مذيع ستات مصر

وعلق الإعلامي شريف مدكور، على لقب "مذيع ستات مصر"، المطلق عليه قائلا: "بيتقال عليا مذيع ستات مصر واتريقوا عليا بس أنا مزعلتش وده تاج على راسى".

وأضاف الإعلامي شريف مدكور: "أمهات وجدات مصر بيثقوا فيا ثقة عمياء.. ويارب أكون قد الثقة دى، وقوفى قدام الكاميرا كان تحول كبير في حياتى وكنت خايف"، موضحا أنه يعتبر نفسه صاحب فضل على نفسه، ويحرص على الاستمتاع بحياته والتواصل مع أصدقائه وعائلته.