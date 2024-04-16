كفر الشيخ .. إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقلين| صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في الحملة الموسعة التي شنتها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، بمشاركة قوات الأمن.

أسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية، بنطاق قرية المنشأه الكبري بمساحة 4 قراريط و12 سهمًا.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين قوات الأمن وكافة الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدَّد محافظ كفر الشيخ، بإستمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة جميع التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع معاودة التعدى حفاظاً علي حق الأجيال القادمة، مؤكداً أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.