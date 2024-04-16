انطلاق الفعاليات الثقافية السياحية بعنوان "النيل يلتقي نهر ليانجما" بالأقصر.. شاهد

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و وين شيان الأمين العام لمنطقة تشاويانغ فى بكين أنطلاق الفعاليات الثقافية السياحية بعنوان "النيل يلتقى نهر ليانجما" والذى يقام بفندق شتايجن برجر نايل بالاس خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٧ من أبريل الجارى بحضور تشانغ اي المستشار الثقافي الصيني بالسفارة الصينية بالقاهرة و السفير مجدي عامر سفير مصر الأسبق بالصين و ياسر عبد الرازق رئيس هيئة تنشيط السياحة بالأقصر ومحمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر ولفيف من أصحاب الشركات السياحية المصرية والصينية والعاملين في قطاع السياحة .



وذلك بالتنسيق ما بين هيئة تنشيط السياحة المصرية وجمعية الصداقة المصرية الصينية والسفارة الصينية والمركز التجارى المصرى الصينى وعدد من الجهات المعنية، بهدف دعم التعاون العلمى بين شركات الثقافة والسياحة فى البلدين.



وبدأت الفاعليات بعرض فيديو ترويجي لمقاطعة تشاويانغ السياحية فى بكين يتضمن التعريف بأهم المناطق والانشطة السياحية بها وأستعراض لأهم الفاعليات السياحية التى أستضافتها منطقة تشاويانغ بأعتبارها منطقة أعمال و نافذة ثقافية تنموية يقودها الابتكار ببكين.

وقدمت ممثلة هيئة تنشيط السياحة المصرية بالأقصر شرحاً باللغة الصينية عن أهم المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر.



عبر وين شيان الأمين العام لمنطقة تشاويانغ فى بكين عن سعادته لتواجده بالأقصر التى أستمتع بزيارتها العديد من المرات خاصة وان الحضارة المصرية القديمة لها أثر كبير على كافة ثقافات و حضارات الشعوب المختلفة، مؤكداً سعى السفارة الصينية الدائم لخلق المزيد من فرص التعاون والتبادل الثقافي والمعرفى بين مصر والصين.



ومن جانبه رحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالجانب الصينى معبراً عن أمتنانه لأختيار الأقصر مدينة الحضارة والتاريخ لأقامة هذه الفاعليات السياحية ، مؤكداً على أهمية هذا الحدث والذى يعد بمثابة منصة لتشجيع التعاون في مختلف المجالات لما له من دوراً محورياً في تنمية روابط الاخاء بين مدن الدولتين ، والاستفادة من ذلك في التعامل مع واقع يشهد تحديات كبرى ،مثمنا ما شهدته العلاقات الصينية المصرية من طفرة كبيرة في العديد من المجالات مما يعزز التعاون المشترك وتحقيق التنمية، بالإضافة الي التأكيد علي الدور الهام لقادة الدولتين فيما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين بداية من الرئيس/ جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الصيني «شو إن لاي»، وصولا إلى زعماء البلدين الرئيس /عبدالفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية و الرئيس /شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ودورهما الكبير في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام ،وفي هذا الصدد قام الرئيس السيسي بزيارة الصين ست مرات منذ عام 2014 وتوقيع عدد من أتفاقيات وبروتوكولات التعاون ، كما قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية إلى مصر عام 2016، وكان لمحافظة الاقصر الحظ الوافر ان شرفت بزيارة الرئيسين حيث شاهدا معا العروض الفنية المصرية والصينية بمعبد الاقصر الذي يعد من اعظم المعابد الاثرية بالعالم.



مضيفاً أن تلك العلاقات المتميزة افسحت المجال للانطلاق نحو مواصلة الارتقاء بالتبادلات الثقافية والإنسانية حيث انها المحرك الرئيسي للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية وغيرها .

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