عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الفعاليات الثقافية السياحية بعنوان "النيل يلتقي نهر ليانجما" بالأقصر.. شاهد

صدى البلد

  شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و وين شيان الأمين العام لمنطقة تشاويانغ فى بكين أنطلاق الفعاليات الثقافية السياحية  بعنوان "النيل يلتقى نهر ليانجما" والذى يقام بفندق شتايجن برجر نايل بالاس خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٧ من أبريل الجارى بحضور تشانغ اي المستشار الثقافي الصيني بالسفارة الصينية بالقاهرة و السفير مجدي عامر سفير مصر الأسبق  بالصين و ياسر عبد الرازق رئيس هيئة تنشيط السياحة بالأقصر ومحمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر ولفيف من أصحاب الشركات السياحية المصرية والصينية والعاملين في قطاع السياحة .

تموين الأقصر تتسلم 2375 كيلو قمح من المزارعين

المشدد 3 سنوات لموظف لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية


وذلك بالتنسيق ما بين هيئة تنشيط السياحة المصرية  وجمعية الصداقة المصرية الصينية والسفارة الصينية والمركز التجارى المصرى الصينى وعدد من الجهات المعنية، بهدف دعم التعاون العلمى بين شركات الثقافة والسياحة فى البلدين.


وبدأت الفاعليات بعرض فيديو ترويجي لمقاطعة تشاويانغ  السياحية فى بكين يتضمن التعريف بأهم المناطق والانشطة السياحية بها وأستعراض لأهم الفاعليات السياحية التى أستضافتها منطقة تشاويانغ بأعتبارها منطقة أعمال و نافذة ثقافية تنموية يقودها الابتكار ببكين. 
وقدمت ممثلة هيئة تنشيط السياحة المصرية بالأقصر شرحاً باللغة الصينية عن أهم المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر. 


عبر وين شيان الأمين العام لمنطقة تشاويانغ فى بكين عن سعادته لتواجده بالأقصر التى أستمتع بزيارتها العديد من المرات خاصة وان الحضارة المصرية القديمة لها أثر كبير على كافة ثقافات و حضارات الشعوب المختلفة، مؤكداً سعى السفارة الصينية الدائم لخلق المزيد من فرص التعاون والتبادل الثقافي والمعرفى بين مصر والصين.


ومن جانبه رحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالجانب الصينى  معبراً عن أمتنانه لأختيار الأقصر مدينة الحضارة والتاريخ لأقامة هذه الفاعليات السياحية ، مؤكداً على أهمية هذا الحدث  والذى يعد بمثابة  منصة لتشجيع التعاون في مختلف المجالات لما له من دوراً محورياً في تنمية روابط  الاخاء بين مدن الدولتين   ،  والاستفادة من ذلك في التعامل مع واقع يشهد تحديات كبرى ،مثمنا ما شهدته العلاقات الصينية المصرية من طفرة كبيرة في العديد من المجالات مما يعزز التعاون المشترك وتحقيق التنمية،  بالإضافة الي التأكيد علي الدور الهام لقادة الدولتين فيما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين بداية من الرئيس/ جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الصيني «شو إن لاي»، وصولا إلى زعماء البلدين الرئيس /عبدالفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية و الرئيس /شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ودورهما الكبير في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام ،وفي هذا الصدد قام الرئيس السيسي بزيارة الصين ست مرات منذ عام 2014 وتوقيع عدد من أتفاقيات وبروتوكولات التعاون ، كما قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية إلى مصر عام 2016، وكان لمحافظة الاقصر الحظ الوافر ان شرفت بزيارة الرئيسين حيث شاهدا معا العروض الفنية المصرية والصينية بمعبد الاقصر الذي يعد من اعظم المعابد الاثرية بالعالم.


مضيفاً أن تلك العلاقات المتميزة افسحت المجال للانطلاق نحو مواصلة الارتقاء  بالتبادلات الثقافية والإنسانية حيث انها  المحرك الرئيسي للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية وغيرها .

IMG-20240416-WA0050
IMG-20240416-WA0050
IMG-20240416-WA0049
IMG-20240416-WA0049
IMG-20240416-WA0048
IMG-20240416-WA0048
IMG-20240416-WA0046
IMG-20240416-WA0046
IMG-20240416-WA0045
IMG-20240416-WA0045
الأقصر التعاون المشترك السفارة الصينية بالقاهرة السفارة الصينية السياحة الثقافية بالأقصر السياحة الثقافية الشركات السياحية السياحية المصرية الصداقة المصرية الصينية تنشيط السياحة تنشيط السياحة المصرية هيئة تنشيط السياحة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وجود خطة حكومية للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء.. مسؤول يوضح

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

شهريا.. إجراء عاجل من وزير التموين بشأن أسعار الخبز السياحي

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

يد الأهلي يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.. ويتأهل لبطولة العالم

بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟

4 مناطق مستثناة.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات

عبير صبري تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

إيلون ماسك يطرد آلاف الموظفين من تسلا.. ما السبب؟

مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ