أصيب بالإحباط.. المبعوث الأممي إلى ليبيا يتقدم باستقالته

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه قدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لما أفادت به "العربية".

كشفت صحيفة ليبية، اليوم الثلاثاء عن مفاجأة بشأن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقالت صحيفة الوسط الليبية في تقرير، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يعتزم الاستقالة من منصبه.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى إلى أن "المبعوث الأممي إلى ليبيا يشعر بإحباطات ناجمة عن وصول جهود البعثة الأممية إلى طريق مسدود، نتيجة تعنت مواقف أطراف الأزمة في ليبيا".

ووجه باتيلي انتقادات لاذعة إلى الساسة في ليبيا، مشيرا إلى ما وصفها بـ"أنانية القادة الحاليين" في ليبيا، داعيًا هؤلاء القادة إلى التوصل لـ"اتفاق سياسي لإنقاد البلاد"، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في وقت سابق الثلاثاء.

وأشار المبعوث الأممي لليبيا إلى أنه لا يجب أن نسمح لطموح 2.8 مليون ناخب ليبي مسجل أن تخمد أصواتهم بسبب المصالح الضيقة لحفنة من المسؤولين.