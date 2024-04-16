خوفا عليهم.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران

أعلن ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها مؤقتا من إيران وسط التوترات في المنطقة.

وقال أوليانوف عبر قناته على تطبيق تيليجرام: "في ضوء التوترات في المنطقة، قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحب مفتشيها مؤقتا من المنشآت النووية الإيرانية".

وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، في وقت سابق، إن التصعيد في الشرق الأوسط لا يؤثر على مهمة المفتشين في المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية أخطرت الوكالة بأن المنشآت النووية في البلاد ستغلق في 14 أبريل لأسباب أمنية.

وأضاف جروسي إلى أنه من أجل سلامة المفتشين قررت المنظمة استئناف عمليات التفتيش في 16 أبريل.