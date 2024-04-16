رئيس الوزراء العراقي يلتقي نظيره التشيكي

التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، في واشنطن، رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الذي يزور واشنطن حالياً.



وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتفعيله في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط خلال محادثات في واشنطن مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل بعد الضربات التي شنتها طهران مطلع الأسبوع.

وقال السوداني في البيت الأبيض في بداية اجتماعه مع الرئيس جو بايدن: 'إننا نشجع كل الجهود الرامية إلى وقف توسع منطقة الصراع، وخاصة التطور الأخير'.

وتأتي الاجتماعات في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ردها على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيراني، بينما تحث الولايات المتحدة وأوروبا على ضبط النفس.