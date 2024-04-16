بعد الفوز على الأهلي.. خالد الغندور يزف بشرى لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور على موافقة الأمن على حضور ٣٠ ألف مشجع في مباراة دريمز الغاني .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" #رسميــــــــاً :الامن يوافق على حضور 30 الف مشجع زملكاوي

لمباراة الزمالك ودريمز الغاني بنصف نهائي الكونفدرالية ".

انتهت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز “الجزيري”، هدفي الزمالك في الدقيقة 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 21 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.