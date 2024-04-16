جثتها ظلت معلقة.. سقوط فتاة بشكل مأساوي من الشرفة في فيصل

واقعة مأساوية تعرضت لها فتاة في محافظة الجيزة، إذ انتهت حياتها بشكل صادم بعد سقوطها من شرفة المنزل، وتعلقت جثتها بين طابقين بعد سقوطها.

سقوط فتاة من الشرفة

كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادث مأساوي تعرضت له طالبة حيث سقطت من الطابق العاشر وتعلقت جثتها ما بين الطابقين الثالث والثاني. تمكّن رجال الحماية المدنية من إنتشال الجثة بعد جهود مضنية.

وفقًا للتحقيقات، فإن الفتاة كانت تقوم بتنظيف الشرفة الملحقة بإحدى الغرف والتي تطل على منور العقار، حيث كانت تخطط للمذاكرة فيها.

وقد انزلقت وفقدت توازنها، مما أدى إلى سقوطها من ارتفاع بسبب انخفاض مستوى سور البلكونة. تم اكتشاف جثتها وهي معلقة بين الطابقين الثالث والثاني، مما أثار حالة من الهلع والصدمة بين السكان.

كواليس سقوط فتاة من الشرفة

بمجرد ورود البلاغ، تم استدعاء رجال الشرطة وفرق الإسعاف إلى مكان الحادث. وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمكنوا من انتشال جثة الطالبة ونقلها إلى مشرحة أحد المستشفيات المحلية لإجراء التحقيقات اللازمة.

ولم توجه أسرتها اتهامات لأي شخص على صلة بالحادث، وتم تحرير محضر رسمي بتفاصيل الواقعة. ويتم التحقيق حاليًا في تفاصيل الحادثة.

سقوط فتاة في فيصل

لقيت فتاة حتفها بعدما سقطت من الطابق العاشر في عقار "درة الفضل" بشارع المحولات بمنطقة فيصل في الجيزة، وتعلق جسدها بين الطابقين الثاني والثالث، ما خلف حالة من الهلع والصدمة لدى أسرتها وسكان العقار.

وفي تقرير تلقته غرفة عمليات النجدة أمس الاثنين، تم إبلاغها بوجود جثة فتاة داخل عقار "درة الفضل"، حيث تعلقت جسمها بين الطابقين الثاني والثالث بعد سقوطها من الطابق العاشر.

وقد تسببت الواقعة في حالة من الهلع لدى أفراد أسرة الفتاة المتوفاة والسكان الذين شهدوا الحادث. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة لمتابعة التحقيقات والتأكد من الأسباب التي أدت إلى سقوط الفتاة.