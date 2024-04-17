دعاء يجعلك تستيقظ كل يوم لصلاة الفجر بدون منبه.. ردّده قبل نومك

صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيمين وتطرح البركة في الرزق، فهى أثقل صلاتين على المنافقين وهما العشاء والفجر، صلاة الفجر تجعلك فى ذمة الله طول اليوم، والكثير يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر ولكن يغلبه النوم أو يكون ساهرًا طوال الليل وهناك من يستيقظ ليتوضأ وينتظر الفجر ثم تذهب عيناه فى النوم، إلا أن هناك أمرًا واحدًا للاستيقاظ لصلاة الفجر بدون أن تضبط المنبه.

كيف استيقظ لصلاة الفجر بدون منبه؟

أثبتت الكثير من الدراسات العلمية وجود ساعة بيولوجية فى المخ مسئولة عن استيقاظك طالما أنك تأهبت وعقدت النية على أمر ما حتى ولو كان سفرًا أو الذهاب إلى العمل.

فمن أراد أن يستيقظ لصلاة الفجر بدون منبه أو أحد يوقظه فبمنتهى البساطة هو النوم مبكرًا، وعقد العزيمة والنية على الاستيقاظ لصلاة الفجر وهي من المعينات المضمونة التي بها يتحقق الغرض، وصدق النية مع الله من أهم ما يعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر حتى لو كنت قد ضبطت المنبه على موعد صلاة الفجر فسوف تجد نفسك تستيقظ قبل الموعد ولو بدقيقة وهذه من المجربات، ولكن بالفعل صدق النية فى العبادة مع الله من أهم المعينات على إتمام العبادة وقبولها بإذن الله من المولى عز وجل.

آيات تساعد على الاستيقاظ لصلاة الفجر

من أراد أن يصلى الفجر ولكنه يغلبه النوم عليه ان يقرأ قبل ان ينام خواتيم سورة الكهف، وهي "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا* خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا * قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا * قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا"، وعندما يقرأ الانسان هذه الآيات عليه ان يقول،" اللهم أرسل لي من يوقظني لصلاة الفجر"، فالانسان لو قرأ هذه الآيات بصدق وإخلاص وحسن قصد لله وتوكل عليه سيرسل الله لهذا العبد ملكا من السماء يوقظه لصلاة الفجر.

دعاء للقيام لصلاة الفجر

تعدّ صلاة الفجر المدخل للصلوات، فإتيانها بوقتها يعين على الإتيان بباقي الصلوات، وممّا قد يعين على الاستيقاظ على صلاة الفجر الدعاء بمثل ما يأتي: اللهم إنَّا ببابك، لا تحرمنا ثوابَك، وأكرمنا بإتيان صلاة الفجر على وقتها، يا رحيمًا بعبادك. اللهم إن الصلاة موعد للصلة بك، اللهم اجعلنا ممن يلتزمون بمواعيدك، فيأتون الفجر على ميقاتها، وباقي صلواتهم يا رب العالمين.

دعاء صلاة الفجر

اللهم إنه من صلّى الفجر فهو في ذمّتك، اللهم فأكرمنا بفضلك، بالوقوف وقت الفجر بالصلاة على بابك، يا أكرم الأكرمين.

اللهم ياذا الفضل والمنَّة، وعدت بأنَّه من صلّى البردين له الجنة، اللهم فلا تحرمنا فضلك يا واسع المنة.

اللهم إنَّه لا معين إلا أنت، أعنّا يارب على القيام لصلاة الفجر.

اللهم اهدنا إلى كلِّ عمل فيه مرضاتك، اللهم واجعلنا من المقيمين لصلواتك، وأكرمنا بصلاة الفجر في ميقاتها يا أرحم الراحمين.

اللهم إنَّك باركت لأمَّتك في بكورها، اللهمَّ فأكرمنا بصلاة الفجر، وارزقنا كلَّ خير وجنِّبنا كلَّ إثم وشر.

اللهمَّ إنَّ خير أوقاتنا هو وقت لقائك، اللهمَّ فلا تحرمنا من القيام لصلاة الفجر فنحرم من لقائك، يا قاضي الحاجات، يا سامع الدعوات.

اللهم إنِّي أقسم عليك، بكلِّ عمل خير عملته لوجهك الكريم، أن تعينني على القيام لصلاة الفجر، يا حليم يا عظيم.

اللهم إنِّي اسألك بكلِّ اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أن تعينني على القيام لصلاة الفجر، أنا ووالديّ وذريتي من يومنا هذا إلى يوم الدين.

اللهم يا رب البشر، ويا خالق البحر، ويا من جعلت في صلاة الفجر نصر، اللهم لا تحرمنا هذا النصر، وارزقنا عمل كل خير، إنَّك أنت البرّ الكريم.

اللهم يا سامع الدعاء، ياذا المنّ والعطاء، إن في الفجر أعظم لقاء، فلا تحرمنا إياه، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنك انت السميع العليم.

اللهم إنه من جاءك يمشي جئته أنت هرولة، اللهم إني جئتك أدعوك أن تعينني على القيام لصلاة الفجر، فلا تردني خائبًا يا رحمن الدنيا والآخرة.

اللهم يا ناصر يا معين، يا وليّ المتقين، يا مجيب دعوة السائلين، لا تحرمني صلاة الفجر في وقتها، يا أرحم الراحمين.

اللهم يارب الأنام، وراحم الأنعام، أعنِّي على القيام لصلاة الفجر، يا ذا الجلال والإكرام.



كيف أستيقظ لصلاة الفجر

قال الشيخ على فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن الأفضل فى القيام لصلاة الفجر هو القيام مسرعًا عند الاستيقاظ وعدم الانصياع لوساوس الشيطان وغلق المنبه، وبعدها يتثاقل عليها النوم بطريقة عجيبة ولا تستيقظ إلا فى الصباح.

وأضاف فخر، في فتوى له أن القيام والجلوس على سرير النوم، فى وقت صلاة الفجر بشكل سريع يذهب النوم ووساوس الشيطان، ومن ثم يتوجه المرء للوضوء والصلاة ويعود للنوم مرة أخرى.

واستشهد أمين الفتوى بما رود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان".

3 آيات قراءتها تعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر

من جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على الإنسان اللجوء إلى الله تعالى لأن الله أمرنا بالطاعة ، والتوفيق بيده وحده، ويجب علينا النوم مبكرًا وقراءة خواتيم سورة الكهف اخر 3 آيات حيث ذكر العلماء أنها مجربه فى الاستيقاظ لصلاة الفجر، فالنية الصادقة تساعدك على القيام لصلاة الفجر فالله سبحانه وتعالى يعطيكِ الثواب حتى ولو لم تستطع القيام".