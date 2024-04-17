وزير الخارجية الإيطالي يدعو إسرائيل إلى وقف الحرب في غزة

دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الحرب المدمرة في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، صرح تاياني بأن الحرب في غزة ناجمة عن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، لكنه أوضح أنه “في الوقت الحالي، من الضروري وقف إطلاق النار”.

تأثير الحرب على غزة

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن الحرب المدمرة كان لها تأثير عميق على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال تاياني: “إن الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار لتسهيل المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين”.