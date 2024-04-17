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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

قفزت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بتحرك سعر الأوقية عالميا إذ سجلت اليوم 2,377 دولارا بعد 2,344.2 دولارا أمس في بورصة نيويورك.

وتحرك  سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء، إذ سجل نحو 3260 جنيها ، فيما تخطى سعر الجرام من عيار 24 نحو 3700 جنيه، فيما تحرك الجنيه الذهب أيضا.

سعر عيار 18 الآن

وتحرك سعر عيار 18، وسجل اليوم 2794.25 جنيه جنيها ، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 

اما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فسجل تحركا بنحو 100 جنيه في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من عيار 21 في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي ، وهبوط الدولار.

سعر الذهب الآن 

وتحرك الجنيه الذهب خلال ساعات، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تحركا ليبدأ من نحو  26080 بعد 25,720 جنيها بفارق 360 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر : 3725.75 جنيها للشراء و 3702.75 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 3260 جنيهات للشراء و 3240 جنيهات للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2794.25 جنيهًا للشراء و 2777.25 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2173 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 26080 جنيها للشراء و 25920 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وقبل شراء الأصفر من محلات الصاغة يبحث الراغبون في الشراء عن سعر مصنعية الذهب، وخاصة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

سعر المصنعية يكون في الغالب من 80 جنيها بحد ادني لدى بعض التجار، وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار.

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