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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إلى أين سيتجه سعر الذهب خلال الأيام القادمة؟.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من عدد الاستقرار المحدود حيث تذبذبت أسعار الذهب من عيار 21 بين 3200 و3300 جنيه .

ولم يستطع سعر الذهب المحلي اختراق مستوى 3300 جنيه للجرام عيار 21 والاستقرار فوقه، ليعود إلى التراجع من جديد ويصل إلى مناطق المستوى 3255 جنيهًا للجرام.

 والمتوقع أن يستمر التذبذب في الأسعار بين 3200 و3300 جنيه للجرام خلال هذه الفترة.

وعالميًا، اقترب سعر أونصة الذهب العالمي اليوم من المستويات القياسية التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي، حيث يستمر الذهب في الحفاظ على مكاسبه بدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الذهب كملاذٍ آمن في الأسواق المالية. 

وسجّل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى اليوم عند 2392 دولارًا للأونصة قبل أن يعود إلى التراجع بنسبة 0.5% ليتداول عند المستوى 2387 دولارًا للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2383 دولارًا للأونصة. 

يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب الفوري أمس بنسبة 1.7%، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي يوم الجمعة الماضية عند 2431 دولارًا للأونصة، ويكون الذهب قد سجل ارتفاعًا منذ بداية شهر إبريل بنسبة 6.2%. 

الارتفاع الأخير في أسعار الذهب الفوري يأتي مدفوعًا إلى حد كبير بتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت إيران الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع.. وذكرت تقارير إعلامية أن رد الكيان الصهيوني على الغارة كان وشيكًا.

وأدت المخاوف من سيناريو توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الذهب، الذي ينظر إليه على أنه ملاذٍ آمن تقليدي بسبب استقرار أسعاره النسبي، خاصة في أوقات الاضطرابات العالمية.

 

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2387 دولارًا للأوقية. 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة 

سعر الذهب عيار 18  

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2790 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3255 جنيهًا 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3720 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 26.040 جنيهًا 

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

ويدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدًا لحائزيه.

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