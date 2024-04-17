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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أودي S3 الهاتشباك الجديدة تباع بهذه الأسعار

أودي S3 الهاتشباك
أودي S3 الهاتشباك الجديدة تباع بهذه الأسعار

كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد  أودي S3 ، وتنتمي سيارة S3 الجديدة لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

 أودي S3 الهاتشباك الجديدة تباع بهذه الأسعار

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- محرك أودي S3 الهاتشباك الجديدة :

 أودي S3 الهاتشباك الجديدة تباع بهذه الأسعار

ستحصل سيارة أودي S3 الهاتشباك الجديدة علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 333 حصان، وبها عزم دوران 420 نيوتن/متر .

 أودي S3 الهاتشباك الجديدة تباع بهذه الأسعار

تتسارع سيارة أودي S3 الهاتشباك الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- مواصفات أودي S3 الهاتشباك الجديدة :

 أودي S3 الهاتشباك الجديدة تباع بهذه الأسعار

زودت سيارة أودي S3 الهاتشباك الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها ، مآزر أمامي وخلفي جديدة ، وشبكة أمامية كبيرة في الحجم ، وبها رسومات ضوء قيادة نهارية جديدة، وبها لوحة عدادات رقمية، ونظام ملتيميديا، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، وبها قاعدة لشحن الهواتف الذكية، ومنافذ USB.

- سعر أودي S3 الهاتشباك الجديدة :

 أودي S3 الهاتشباك الجديدة تباع بهذه الأسعار

سيتم بيع سيارة أودي S3 الهاتشباك الجديدة بسعر يصل الي 55.600 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 875 ألف جنيه مصري تقريباً .

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