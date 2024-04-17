 أودي S3 الهاتشباك الجديدة تباع بهذه الأسعار

كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي S3 ، وتنتمي سيارة S3 الجديدة لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .
- محرك أودي S3 الهاتشباك الجديدة :
ستحصل سيارة أودي S3 الهاتشباك الجديدة علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 333 حصان، وبها عزم دوران 420 نيوتن/متر .
تتسارع سيارة أودي S3 الهاتشباك الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .
- مواصفات أودي S3 الهاتشباك الجديدة :
زودت سيارة أودي S3 الهاتشباك الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها ، مآزر أمامي وخلفي جديدة ، وشبكة أمامية كبيرة في الحجم ، وبها رسومات ضوء قيادة نهارية جديدة، وبها لوحة عدادات رقمية، ونظام ملتيميديا، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، وبها قاعدة لشحن الهواتف الذكية، ومنافذ USB.
- سعر أودي S3 الهاتشباك الجديدة :
سيتم بيع سيارة أودي S3 الهاتشباك الجديدة بسعر يصل الي 55.600 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 875 ألف جنيه مصري تقريباً .