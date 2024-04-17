عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

أسوأ 10 أنواع من
أسوأ " 10 " أنواع من المشاعر ممكن تمرّ بيها في حياتك

المشاعر هي جزء طبيعي من حياة الإنسان وتتنوع في طبيعتها وشدتها، لا يمكن تحديد قائمة صارمة لأسوأ 10 أنواع من المشاعر، حيث يختلف تأثير المشاعر على الأفراد وفقًا للظروف الشخصية والثقافة والتجارب الحياتية، ومع ذلك، يمكن ذكر بعض المشاعر التي قد تعتبر صعبة أو تحمل تحديات نفسية كشف عنها الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلافت الأسرية لصدى البلد.

مع تقلبات الطقس.. تحذيرات خلال العاصفة الترابية وارتفاع درجات الحرارة

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

أسوأ " 10 " أنواع من المشاعر ممكن تمرّ بيها في حياتك

أسوأ " 10 " أنواع من المشاعر ممكن تمرّ بيها في حياتك

الحزن العميق: الشعور بالفقدان الشديد أو الحزن العميق قد يكون صعبًا ويؤثر على الحالة العامة للشخص.

الغضب الشديد: الغضب الشديد والغضب القوي قد يؤدي إلى انفعالات غير مسيطر عليها وتأثير سلبي على العلاقات والصحة النفسية.

أسوأ " 10 " أنواع من المشاعر ممكن تمرّ بيها في حياتك

الخوف الشديد: الخوف الشديد والقلق الشديد يمكن أن يسببان توترًا وعدم استقرار عاطفي.

الإحباط: الإحباط والشعور بعدم القدرة على تحقيق الأهداف أو التغلب على التحديات يمكن أن يكونا مشاعر صعبة.

أسوأ " 10 " أنواع من المشاعر ممكن تمرّ بيها في حياتك

الخجل والاحترام الذاتي المنخفض: الشعور بالخجل الشديد أو الاحترام الذاتي المنخفض يمكن أن يؤثر على الثقة بالنفس والقدرة على التواصل الاجتماعي.

الاكتئاب: الاكتئاب هو حالة مزاجية مستمرة ومنخفضة تؤثر على الطاقة والاهتمام بالأشياء والتفاؤل.

الاكتئاب الناجم عن الفشل: الشعور بالاكتئاب بسبب فشل أو خيبة أمل كبيرة في الحياة الشخصية أو المهنية.

الوحدة: الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية يمكن أن يكون مرهقًا عاطفيًا ويؤثر على الصحة النفسية.

الغيرة: الشعور بالغيرة الشديدة وعدم الأمان في العلاقات الشخصية يمكن أن يسبب توترًا وتوازنًا عاطفيًا.

الإحباط العاطفي: الشعور بالإحباط العاطفي وعدم الرضا عن العلاقات أو الحياة بشكل عام.

مهم أن نفهم أن المشاعر السلبية جزء من الحياة، وأنها يمكن أن تكون فرصًا للنمو والتطور الشخصي، ومع ذلك، يمكن للأفراد البحث عن الدعم والاستشارة النفسية إذا كانوا يعانون من المشاعر الصعبة بشكل مستمر أو إذا كانت تؤثر سلبًا على جودة حياتهم.

المشاعر لأسوأ 10 أنواع من المشاعر الحزن الإحباط انفعالات الصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

دعاء البرد الشديد.. اللهم نستودعك كل من يتألم ونسألك الستر والعافية

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

ترشيحاتنا

تعرف على موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام مازيمبي

مدفعية الاحتلال تطلق نيران الغضب على جنوب لبنان بعد حادثة مسيرة الجليل

قريب جدا.. نتنياهو يكشف موعد الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

مفاجأة.. 4 ملايين يورو حجم خسائر الأهلي بسبب موديست| تفاصيل

ضربة رادعة.. ارتفاع مصابي هجوم مسيرة الجليل إلى 18 صهيونيا

المخرج مرقس عادل يحتفل بنجاح "المعلم" في موقع صدى البلد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

بعد خسارة وزنها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ