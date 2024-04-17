وكيل أول تربية الشرقية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة

تفقد المهندس ''علي عبد الرؤوف أحمد'' وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية مدرستي الشهيد محمد السيد صالح الابتدائية ومدرسة فرسيس الابتدائية بإدارة ديرب نجم التعليمية للاطمئنان علي سير وانتظام العملية التعليمية.

وخلال الجولة تفقد فصول المدرسة واطمئن علي انتظام سير الدراسة بالمدرسة وناقش الطلاب فيما تمت دراسته من المناهج الدراسية ووجه تعليمات لإدارة المدارس وأعضاء هيئة التدريس بمواصلة العمل وجعل المدرسة مصدر جذب لتلاميذ خلال الفترة القادمة.

كما كلف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بمتابعة غياب الطلاب وعمل مراجعة عامة علي جميع المواد الدراسية حسب خطة المناهج الدراسية والاستعداد لعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني حسب التعليمات الواردة من الوزارة والمديرية.