ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية بالبحر الأحمر

قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن المديرية والإدارات التعليمية الـ7 تعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسى، والمقرر إجراؤها فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، بمختلف مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية.

وأكد منير فى تصريحات له، أن هناك إجراءات واستعدادات تم مناقشتها مع موجهي عموم المواد الأساسية، ومع مديري الإدارات التعليمية من أجل الاستعدادات الخاصة بالامتحان، وتجهيز لجان الامتحانات داخل المدارس، وضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وراعاة الدقة، كذلك مراعاة المستوى التحصيلي لجميع الطلاب.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة الابتدائية، وذلك للمدارس التعليم العام والمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة بمحافظة البحر الأحمر.