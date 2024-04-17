شقيقها سبب وفاة والدها.. غادة عبدالرازق تكشف معاناتها من عدم الاستقرار النفسي|فيديوجراف

حلّت الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، وكشفت خلال الحلقة عن إخفاء كسرتها قائلة: "مش بحب حد يشوف كسرتي"، وعن علاقة ذلك بإختفائها لفترات قالت: «أنا عامة ست بيتوتية جداً ولكن في لحظة الانكسار بختفي أكثر».



وعن أهم الأسباب التي قد تسبب كسرة لـ غادة عبدالرازق قالت: حاجات كتيرة جداً زي كل البني آدمين مثل فشل في الشغل يكسرني أو أعداء يحاربوني ويوصلوا لغرض ما تكسرني أو حاجة تمس بنتي أو أهلي تكسرني أو حاجه تشوه سمعتي والخيانة وأزمة مادية تكسرني".



وعلقت غادة عبدالرازق: "التمثيل يؤدي للشهرة.. ويؤدي لحاجات كتيرة جداً من أول ما بنمثل.. رغبتنا النجاح والشهرة والماديات كل دول بنوصلهم عن طريق واحد و قصاد ده أخد مني حاجات كتيرة.. وبشوف ناس تانيين بحسدهم على الاستقرار والزوج والأطفال وكل حاجة".

وتابعت: “التمثيل بيؤدي للشهرة، ويؤدي لحاجات كتيرة جداً من أول مابنثميل، رغبتنا النجاح والشهرة والماديات كل دول بنوصلهم عن طريق واحد وقصاد ده أخد مني حاجات كتيرة، وبشوف ناس تانين بحسدهم على الاستقرار والزوج والاطفال وكل حاجة”.

واختتمت كلامها وكشفت عن أن شخصية عايدة في مسلسل صيد العقارب تشبهها كثيراً في محاولتها طيلة حياتها أن تثبت أن البنت ذلك استطاعتها تحقيق الكثير وليس شرطاً أن يكون الولد أفضل منها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:





