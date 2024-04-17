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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ستاد النادي المصري سيليق بحجم وتاريخ المدينة الباسلة

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

رحب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على المتابعة المستمرة للانتهاء من سير الأعمال الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة باستاد النادي المصري، وتأكيده ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مشيرا إلى أنه يعد حلم كل مواطن بورسعيدي، لإنهاء أعماله وبدء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في اللعب بمحافظته مرة أخرى بعد غياب 12 عاما. 

وقال عمار: “سنواصل العمل من أجل خروجه بأبهى الصورة التي تليق بحجم المدينة الباسلة وشعبها، وحتى تكون منشأة اقتصادية تدر عائد ربح لصالحه”.

وأشار إلى أهمية استمرار الأعمال الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة باستاد النادي المصري والوصول لمراحل متقدمة فيه، والذي يتسق مع خطى الجمهورية الجديدة في أعمال البناء ويسهم في تقوية البنية الأساسية للمنظومة الرياضية والاستثمار فيها.

وأضاف أن تُسابق الجهات المنفذة لمشروع إنشاء استاد النادي المصري في موقعه القديم بنطاق حي المناخ، يلبي مطالب جماهير المدينة الباسلة في وجود صرح رياضي متميز بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير ستاد النادي المصري يأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستجابة لما تقدم به من عدد من الأدوات الرقابية لإعادة إنشائه في نفس موقعه، وتطوير المنطقة المحيطة بالاستاد ونادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد، حرصاً على تاريخه الكبير وفرقته الرياضية وأعضاء جمعيته العمومية وحتى يليق بحجم النادي ويعزز من تنمية وتطوير المحافظة وزيادة فرص استضافة الفعاليات الرياضية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجه الشكر للنائب حسن عمار وجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد، على الجهود المتميزة التي يعملون عليها من أجل دعم تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد ونادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد.

ويضم مشروع استاد النادي المصري الذي يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية، الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات الدخول الإليكترونية، و4 غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.

بورسعيد مجلس النواب النائب حسن عمار ستاد النادى المصرى محافظة بورسعيد

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