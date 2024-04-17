خبير تكنولوجيا ينتقد إيلون ماسك.. كيف فقدت الحسابات الموثقة على «X» مصداقيتها؟

قال خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات محمد عزام، إنّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أفقد خاصية توثيق حسابات موقع «X» مصداقيتها، بعدما سمح للمستخدمين بالحصول على العلامة الزرقاء مقابل دفع رسوم.

وأشار في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، إلى أن «ماسك حاول تقليل الحسابات الوهمية المسؤولة عن نشر أخبار كاذبة على المنصة، ما دفعه لفرض رسوم على المستخدمين الجدد مقابل النشر والإعجاب والرد».

وأضاف أنّ إيلون ماسك أصدر قرار السماح بدفع رسوم مقابل توثيق الحسابات بسبب القلق من التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على المجتمعات، واستغلال الحسابات الزائفة في نشر الشائعات، خاصة أن العام الحالي هو عام الانتخابات الأمريكية.

وانتقد عزام قرار ماسك، معتبرا أن فرض التوثيق على الحسابات «تصرف غير منطقي»، لأن الخطوة تسمح لأي شخص يملك 8 دولارات بتوثيق حسابه على المنصة، حتى لو كان جديدًا، ما أفقد توثيق الحسابات مصداقيتها، وتسبب في فوضى عليها.