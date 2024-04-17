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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط شهداء جدد من عائلة إسماعيل هنية في غارة جوية لجيش الاحتلال

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد ابن شقيق إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومحمد عبد الكريم هنية حفيد ابن شقيق هنية بغارة جوية لجيش الاحتلال غربي مدينة غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فقد استهدفت غارة لطائرات حربية إسرائيلية، مجموعة من الأشخاص في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم الشاب محمد هنية ومحمد عبد الكريم هنية.

وقالت وسائل الإعلام إن جيش الاحتلال استهدفت عددا من الفلسطينيين كانوا يتجمعون عند نقطة يتوفر بها الإنترنت في سوق الشيخ رضوان، بالقرب من منطقة الجسر، مما أدى إلى سقوط 13 شهيدا، وقرابة 17 إصابة، بعضهم في حالة خطيرة.

استشهاد ابن شقيق إسماعيل هنية استشهاد أفراد من عائلة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية غارة جوية لجيش الاحتلال حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة

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