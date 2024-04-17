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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا

أرشيفية
أرشيفية

دعت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، بالبدء فورا في إجراءات تجنيد جميع طلاب المدارس الدينية “الحريديم” البالغ عددهم 63 ألفًا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وجادي آيزنكوت، رسموا خطة لتوسيع التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقوم على تجنيد عرب 48 واليهود المتشددين دينيا كون أن "جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد".

وربط جانتس وآيزنكوت، بين تقديم دعمهما جهود الحكومة لتمديد فترة خدمة قوات الجيش الإسرائيلي وبين قبول خطتهما لتوسيع التجنيد والتي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل.

وقال جانتس: إنه يجب على كل شعب إسرائيل، جميع شرائح المجتمع، المشاركة في الحق في خدمة بلدنا. التحديات هائلة، ولا يمكن النظر في أعين أولئك الذين يخدمون في الجيش وإخبارهم أن الأمور ستسير كما كانت".

يوآف جالانت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تجنيد جميع طلاب المدارس الدينية مجلس الحرب الإسرائيلي الحريديم

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