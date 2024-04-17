دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا

دعت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، بالبدء فورا في إجراءات تجنيد جميع طلاب المدارس الدينية “الحريديم” البالغ عددهم 63 ألفًا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وجادي آيزنكوت، رسموا خطة لتوسيع التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقوم على تجنيد عرب 48 واليهود المتشددين دينيا كون أن "جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد".

وربط جانتس وآيزنكوت، بين تقديم دعمهما جهود الحكومة لتمديد فترة خدمة قوات الجيش الإسرائيلي وبين قبول خطتهما لتوسيع التجنيد والتي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل.

وقال جانتس: إنه يجب على كل شعب إسرائيل، جميع شرائح المجتمع، المشاركة في الحق في خدمة بلدنا. التحديات هائلة، ولا يمكن النظر في أعين أولئك الذين يخدمون في الجيش وإخبارهم أن الأمور ستسير كما كانت".