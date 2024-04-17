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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة خطيرة ولم تأخذ حقها في الاهتمام

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أكدت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تعد مشكلة خطيرة جدا ولم تأخذ حقها في الاهتمام والدليل على ذلك تأخر  الحكومة في تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، موضحة أن الجاني حيوان والضحية هو الشخص الذي يتعرض للعقر من حيوان.

جاء ذلك خلال استعراض النائبة رشا أبو شقرة لطلب الإحاطة المقدم منها بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

و قالت  دأبو شقرة: "إذا كان الحيوان ضال وعقر شخصا فالمسؤولية تقع على من؟.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: هناك زيادة كبيرة في حالات العقر والسعار وهذا يدل على تقاعس الطب البيطري في تنفيذ حملات تطعيم للحيوانات الضالة.

وأشارت أبو شقرة، إلى أن حالات العقر زادت في الفترة الأخيرة، متسائلة: "لماذا لا يتم جمع هذه الكلاب الضالة في مستوطنات ويتم التعامل معهم بشكل خاص؟.

واستكملت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "بأكد على حقوق الحيوان وبقول نصدرهم للدول بهدف التربية والحراسة فنحن لدينا انواع مميزه من الكلاب ويمكن أن نستخدمها".

وأوضحت  أبو شقرة:" لابد من إدارة هذه المشكلة والجاني يكون حيوان وبالتالي الضحية هياخد حقه من مين" ، مؤكدة أن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب سيحل مشكلات عديدة.

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