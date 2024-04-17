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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي قرية أبيار بكفر الزيات يشيعون جثمان أب ونجله ضحايا الخلافات الأسرية.. صور

جنازة ضحايا الغربية
جنازة ضحايا الغربية

شيع المئات من الأسر والعائلات بقرية أبيار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم جنازة شعبية لجثماني اب ونجله ضحايا المذبحه الأسرية عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير ووداعهما بمثواهما الاخير ودفنها بمقابر أسرتهما .

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ضبطت شاب انهي حياة اثنين من أفراد أسرته  وإصابة آخر  بطعنات غادرة باستخدام الأسلحة البيضاء بقرية أبيار بدائرة مركز كفر الزيات وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع جريمة قتل أسرية وأنباء عن وقوع ضحايا أسرية بنطاق قرية ابيار بدائرة المركز .

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كما انتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات.

كما تم الدفع بأقوال أمنية وفرض كردون أمني وتبين من التحريات والمعاينة وسؤال أحد أفراد الأسرة .

وأفادت التحريات الأمنية اندلاع  مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "محمود.ا " 40 سنة - وشقيقة الأكبر ويدعى "مصطفى. ا "- 73 سنة  واثنين من أبناء شقيقه الأكبر وهما "أحمد " و"محمد "؛ حيث إن المتهمين جميعهم مقيمين في منزل واحد.

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وتابعت التحريات الأمنية تطور المشادة الكلامية إلى قيام المتهم بالتعدي على شقيقه الأكبر والمجني عليهم بسلاح أبيض - سكين - أسفر عن مصرع شقيقه وأحد أبنائه شقيقه وإصابة الآخر.

وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط  المباحث بدائرة مركز كفر الزيات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث، وانتقلت النيابة لمناظرة جثث الضحايا.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين  ودفنهما بمقابر أسرتهما .

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الأسلحة البيضاء الاجهزة الامن بإستخدام الأسلحة البيضاء المنشاوي بطنطا المسجد الكبير ضباط المباحث صلاة الجنازة محافظة الغربية محافظ الغربية

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