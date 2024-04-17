الأردن يتعهد بالتصدي لأي تهديد من إسرائيل أو إيران

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أولوية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، شدد الصفدي وبوريل في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وحذر الجانبان من التداعيات الخطيرة لاستمرار الشلل في التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكدين استمرار العمل المشترك لوقف الحرب وإدخال المساعدات، وإطلاق حراك حقيقي لتنفيذ حل الدولتين.

الأردن سيتصدى لأي خرق

وأكّد الصفدي أن الأردن لن يسمح لأيا كان أن يحيل الأردن ساحة حرب، وسيتصدى لأي خرق لأجوائه وتهديد لأمنه وسلامة مواطنيه؛ سواء كان مصدر التهديد إسرائيل أو إيران.

كما لفت الصفدي إلى ضرورة الحؤول دون توظيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصعيد مع إيران في صرف الأنظار بعيداً عن الكارثة التي تمثلها الحرب على غزة، وجر الغرب إلى حرب إقليمية مع إيران لخدمة أجندته.

وشدد بوريل على دعم موقف الأردن الذي يشكل ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وعلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأردن لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، وخفض التصعيد في المنطقة.

وبحث الصفدي وبوريل التحضيرات لاجتماعات الشراكة الأردنية الأوروبية، وأكدا الحرص المشترك على تطوير هذه الشراكة.