الرئيس السيسي: يجب توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على قطاع غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نجتمع في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب على قطاع غزة وسقوط المدنيين شهداء، مشيرا إلى أنه يجب توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على قطاع غزة والتهجير القسري لأهله وتجويعهم.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أنه نشهد اليوم وضعا إقليميا بالغ الخطورة ويجب الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أنه اتفقت مع العاهل البحريني على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واكمل الرئيس السيسي:" كما يجب النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية بالقطاع والانخراط الجاد في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".