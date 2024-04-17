الرئيس : إجبار المدنيين الفلسطينيين على النزوح أمام صمت المجتمع الدولي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة والاهمية بعد السقوط المروع لآلاف المدنيين من الشعب الفلسطيني الذي لا حول لهم ولا قوة متمسكين بأوطانهم وبيوتهم ويطمحون في العيش بعزة وكرامة وانسانية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، مع نظيره العاهل البحريني بقصر الإتحادية، أنه نشهد الآن لحظة فارقة لما نشهده من استخدام القوة العسكرية في محاربة المديين وتجويعهم، وإستخدام أساليب العنف ضدهم.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتم إجبار المدنيين من الشعب الفلسطيني على النزوح القسري في وسط مشاهدة صامتة من المجتمع الدولي.