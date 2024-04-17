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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في قـ.تل شخص بالقناطر الخيرية لجلسة 8 يونيو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات لاستعراضه القوة والعنف قبل المجنى عليه والشروع في قتـ.له بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28755 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3618 كلي جنوب بنها، أن المتهم  "أحمد ن م"، 30 سنة، مندوب مبيعات، مقيم في البرادعة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية،لأنه في يوم 22/10/2023 استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه محمد ناجي سيد أحمد إبراهيم، لفرض سطوته عليه وتخويفه بإلحاق الأذى البدني به مستجلب بحوزته سلاحاً أبيضاً - آت وصفه - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه و المساس بحريته وتعريض حياته للخطر.


وتابع أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنحة الآتيتين أنه في الزمان والمكان ذاتهما شرع في قتل المجني عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الأبيض موضوع الاتهام في التالي، وما أن ظفر به حيث أيقن وجوده حتى باغته وتعدى عليه بالضرب قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته ، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاح أبيض.


تعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية عن صحة الواقعة بأنه على إثر خلاف مالي سابق فيما بين المجنى عليه وبين المتهم قام الأخير قد باغته بالطريق العام وبحوزته سلاح أبيض وتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته باستخدام السلاح الأبيض المذكور ولم يتمكن من موالاة الإعتداء عليه لتدخل الأهالي وفض الشجار.

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