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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024: مشكلة صحية بسيطة

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024: قرارات واضحة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024

 اجلس للتحدث وحل مشاكل العلاقة، يسمح التزامك باتخاذ قرارات حاسمة في المكتب والنجاح المالي هو شعار آخر اليوم. قد تكون هناك أيضًا مشكلات صحية بسيطة.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

ابذل جهدًا لتسوية نزاعات الماضي وتأكد أيضًا من قضاء المزيد من الوقت معًا، سوف يوافق والديك على علاقة الحب، يمكن للإناث تقديم شريكهن لكبار السن ويمكنهن أيضًا إجراء مكالمة للزواج.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

قد يصاب برج الأسد بالصداع أو آلام المفاصل أو الحمى الفيروسية التي قد تؤثر على الحياة الروتينية، سيحتاج بعض كبار السن إلى مساعدة الطبيب لتحسين ظروفهم الطبية.. 

برج الأسد مهنيا

قد يطلب العميل خدمتك خصيصًا مما سيضيف قيمة إلى ملفك الشخصي، توقع زيادة في الراتب أو الترقية اليوم، يجوز للإناث تبديل وظائفهن، ويكون الجزء الثاني من اليوم أمرًا جيدًا لوضع الورقة جانبًا. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

سيكون لدى بعض المتداولين شركاء جدد ولن يكون هناك نقص في الأموال، يمكنك شراء عقار جديد أو تجديد المنزل الحالي، الجزء الأول من اليوم جيد لحل نزاع مالي مع صديق.

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