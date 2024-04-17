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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلافات عائلية... إصابة 8 في مشاجرة بمركز الداخلة بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب 8 أشخاص، في مشاجرة كبيرة، مساء اليوم الأربعاء، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في مشاجرة لمستشفى الداخلة العام.

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تبين نشوب مشاجرة بالأيدي بين عائلتين بسبب خلافات عائلية بين طرفي المشاجرة في قرية " الدهوس" التابعة لمركز الداخلة، أسفرت عن إصابة كل من"م.ص"، 30 عامًا، "س.م"، 25 عامًا، " م.س"، 19 عامًا، "م.ع"،35 عامًا،"م.س"،36 عامًا، "م.م"، 28 عامًا، "م.م"، 50 عامًا، "ج.م"، 49 عامًا. 
انتقل رجال مباحث مركز الداخلة بقيادة الرائد أحمد محمد فاضل، رئيس مباحث المركز، لمستشفى الداخلة العام وفحص الواقعة، فيما جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالمشاجرة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بإعداد تحريات المباحث عن ملابسات وتفاصيل وأسباب الواقعة.

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