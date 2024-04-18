عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024: لا تفرض رأيك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024: تحفيز فريقك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024 

حياتك الرومانسية سليمة وسيكون أدائك في المكتب أيضًا على مستوى عالٍ، لن تزعجك أي مشاكل مالية كبيرة، الصحة طبيعية أيضًا.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 تجنب المشاكل من خلال كونها دبلوماسية لا تفرض رأيك على الشريك وقدر مشاعره. يمكن لمواليد برج العقرب أن يتوقعوا حدوث حب جديد اليوم. يمكن لأولئك الذين يرغبون في التصالح مع العشاق السابقين اختيار اليوم لأن هذا هو الوقت المناسب. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

إنه يوم مثالي لمراجعة أموالك، ربما مع مستشار محترف، للتأكد من أنك على الطريق الصحيح نحو أهدافك المالية، قد تنشأ نفقات غير متوقعة، لذا فمن الحكمة توخي الحذر عند إنفاقك. إذا كنت تفكر في عملية شراء كبيرة، فقم بتقييم الإيجابيات والسلبيات بدقة . 

برج العقرب مهنيا

سيكون المحامون والأكاديميون وعلماء النبات والأشخاص المسلحون ومحترفو الطيران يومًا حافلًا، سيقوم الباحثون عن عمل بمسح المقابلة اليوم للانضمام إلى منظمة جديدة. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يمكنك إصلاح المنزل، وهي مهمة معلقة منذ فترة طويلة، أو شراء عقار جديد والذي سيكون أيضًا استثمارًا، سيحتاج بعض مواليد برج العقرب إلى مساعدة أحد الأخوة أو الأقارب .

برج العقرب برج العقرب حظك اليوم برج العقرب مهنيا برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم الخميس برج العقرب وحظك اليوم صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

ركلات الترجيح تحسم معركة مانشستر سيتي وريال مدريد

موضوعات متعلقة

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 : نفقات غير متوقعة

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 : نجاح كبير

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024: قرارات واضحة

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024.. تغييرات كبيرة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024: نتائج مثمرة

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024: تحفيز فريقك

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 : فرص وتحديات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

ترشيحاتنا

قبل الكلاسيكو| ضربة جديدة لريال مدريد

احنا ريال مدريد| تعليق مثير من ناتشو بعد الإطاحة بمانشستر سيتي

بيان عاجل من اتحاد جدة على تأجيل لقاء الهلال والأهلي في دوري روشن

بورتو يضرب موعدا مع سبورتنج لشبونة في نهائي كأس البرتغال

دوري أبطال إفريقيا| بيبو يعقد جلسة مع رئيس بعثة الأهلي فور الوصول

رسميا| أرسنال خارج بطولة كأس العالم للأندية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 126 ألف ريال.. أسعار جيب رانجلر في السوق السعودية

استمرت 6 أشهر.. لماذا فشلت الجمهورية العربية المتحدة بين مصر والعراق وسوريا؟

لعنة الفراعنة تثير الجدل.. لماذا منعت متاحف العالم عرض المومياوات المصرية؟

صنية بشاميل تتصدر قطاع غزة| مذا فعل الأطفال؟.. وكيف جمعت المكونات؟

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ