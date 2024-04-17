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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 126 ألف ريال.. أسعار جيب رانجلر في السوق السعودية

جيب رانجلر
جيب رانجلر

تتوفر سيارة الدفع الرباعي الشهيرة جيب رانجلر في السوق السعودية بمجموعة واسعة من الفئات، مما يتيح للمستهلكين اختيار الطراز الذي يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم.

وفيما يلي نظرة على بعض الفئات المتوفرة مع الأسعار الخاصة بها:

بدايةً، تتراوح أسعار فئات جيب رانجلر الأساسية بين 126,000 ريال سعودي للفئة الأولى و335,000 ريال سعودي للفئة الثامنة عشر.

أما بالنسبة لفئات السيارة ذات المواصفات الأعلى، فهي تبدأ من 186,000 ريال سعودي للفئة التاسعة وتصل إلى 335,000 ريال سعودي للفئة الثامنة عشرة.

 

قائمة أسعار جيب رانجلر:

- الفئة الأولى: ابتداءً من 126,000 ريال سعودي.

- الفئة الثانية: حوالي 141,000 ريال سعودي.

- الفئة الثالثة: ابتداءً من 139,000 ريال سعودي.

- الفئة الرابعة: حوالي 154,000 ريال سعودي.

- الفئة الخامسة: ابتداءً من 194,000 ريال سعودي.

- الفئة السادسة: حوالي 154,000 ريال سعودي.

- الفئة السابعة: ابتداءً من 169,000 ريال سعودي.

- الفئة الثامنة عشر: حوالي 335,000 ريال سعودي.

- الفئة التاسعة: ابتداءً من 211,000 ريال سعودي.

- الفئة العاشرة: حوالي 186,000 ريال سعودي.

- الفئة الحادية عشرة: ابتداءً من 219,000 ريال سعودي.

- الفئة الثانية عشرة: حوالي 257,000 ريال سعودي.

- الفئة الثالثة عشرة: ابتداءً من 176,000 ريال سعودي.

- الفئة الرابعة عشرة: حوالي 191,000 ريال سعودي.

- الفئة الخامسة عشرة: ابتداءً من 233,000 ريال سعودي.

- الفئة السادسة عشرة: حوالي 212,000 ريال سعودي.

- الفئة السابعة عشرة: ابتداءً من 227,000 ريال سعودي.

- الفئة الثامنة عشرة: حوالي 265,000 ريال سعودي.

 

مواصفات جيب رانجلر:

وتعتبر جيب رانجلر بفئاتها المتعددة وتنوعها في الأداء خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن القوة والفخامة والمتانة في سيارتهم.

أما بالنسبة للمواصفات الخارجية، فتتميز جيب رانجلر بمظهرها القوي والجذاب، يبلغ طول السيارة: 4.237 متر، والعرض: 1.875 متر، الارتفاع: 1.869 متر، قاعدة العجلات: 2.459 متر، أما سعة صندوق السيارة: 898 لتر.

بالإضافة إلى العديد من المزايا العملية مثل الأضواء الأمامية والخلفية الأوتوماتيكية والنوافذ الكهربائية، والمقاعد القابلة للطي، والعديد من المزايا الأخرى التي تضيف إلى راحة وسهولة الاستخدام.

جيب رانجلر أسعار جيب رانجلر السعودية

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