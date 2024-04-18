عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: اليوم أول جلسات قضية الشيبي ضد الشحات..واتحاد الكرة في حالة"نوم عميق"

صدى البلد

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من اتحاد كرة القدم بقيادة جمال علام، في ظل الاختفاء عن المشهد وعدم حل الأزمات، ومنها مشكلة حسين الشحات ومحمد الشيبي، بعد اللجوء للقضاء المدني من جانب لاعب بيراميدز.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هل من حق محمد معروف اللجوء إلى المحكمة والقضاء المدني بعدما حدث في لقاء نهضة بركان وأبوسليم الليبي، كل الاراء اصبحت تصنف (أهلي وزمالك)، وهل أصبح اتحاد الكرة راضٍ عن ذلك".

وأضاف: "اتحاد الكرة عقد جلسة مع بعض مسئولي الفيفا من أجل تطوير كرة القدم المصرية، وحتى الآن هم عاجزون عن حل مشكلة الشحات والشيبي، ولجأنا إلى العديد من خبراء اللوائح من أجل معرفة أحقية الأطراف في اللجوء للقضاء، بينما أعضاء الجبلاية في (حالة نوم عميق)".

وواصل: "نريد معرفة هل من حق الشيبي اللجوء للمحكمة أم لا، ولجنة الانضباط قامت باستدعاء اللاعبين كثيرًا، ولكن (كله في الهواء) فشنك، ولا أعرف هل تم التحقيق مع لاعب بيراميدز أم لا".

وأكمل: "اليوم أولى جلسات قضية محمد الشيبي ضد حسين الشحات، وقد لا يحضر اللاعب، ويتواجد المحامي ويطلب التأجيل من أجل الحصول على مزيد من الوقت للإطلاع، فهل هذا المشهد يعجب اتحاد الكرة، انتقلت الرياضة إلى المحاكم، وأصبحت في صفحات الحوادث".

وأتم: "ما يحدث في الكرة المصرية شئ مُحزن، بعيدًا عن العقوبات التي تم فرضها من جانب لجنة المسابقات ضد حسين الشحات".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

ركلات الترجيح تحسم معركة مانشستر سيتي وريال مدريد

ترشيحاتنا

قبل الكلاسيكو| ضربة جديدة لريال مدريد

احنا ريال مدريد| تعليق مثير من ناتشو بعد الإطاحة بمانشستر سيتي

بيان عاجل من اتحاد جدة على تأجيل لقاء الهلال والأهلي في دوري روشن

بورتو يضرب موعدا مع سبورتنج لشبونة في نهائي كأس البرتغال

دوري أبطال إفريقيا| بيبو يعقد جلسة مع رئيس بعثة الأهلي فور الوصول

رسميا| أرسنال خارج بطولة كأس العالم للأندية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 126 ألف ريال.. أسعار جيب رانجلر في السوق السعودية

استمرت 6 أشهر.. لماذا فشلت الجمهورية العربية المتحدة بين مصر والعراق وسوريا؟

لعنة الفراعنة تثير الجدل.. لماذا منعت متاحف العالم عرض المومياوات المصرية؟

صنية بشاميل تتصدر قطاع غزة| مذا فعل الأطفال؟.. وكيف جمعت المكونات؟

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ