شبانة: اليوم أول جلسات قضية الشيبي ضد الشحات..واتحاد الكرة في حالة"نوم عميق"

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من اتحاد كرة القدم بقيادة جمال علام، في ظل الاختفاء عن المشهد وعدم حل الأزمات، ومنها مشكلة حسين الشحات ومحمد الشيبي، بعد اللجوء للقضاء المدني من جانب لاعب بيراميدز.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هل من حق محمد معروف اللجوء إلى المحكمة والقضاء المدني بعدما حدث في لقاء نهضة بركان وأبوسليم الليبي، كل الاراء اصبحت تصنف (أهلي وزمالك)، وهل أصبح اتحاد الكرة راضٍ عن ذلك".

وأضاف: "اتحاد الكرة عقد جلسة مع بعض مسئولي الفيفا من أجل تطوير كرة القدم المصرية، وحتى الآن هم عاجزون عن حل مشكلة الشحات والشيبي، ولجأنا إلى العديد من خبراء اللوائح من أجل معرفة أحقية الأطراف في اللجوء للقضاء، بينما أعضاء الجبلاية في (حالة نوم عميق)".

وواصل: "نريد معرفة هل من حق الشيبي اللجوء للمحكمة أم لا، ولجنة الانضباط قامت باستدعاء اللاعبين كثيرًا، ولكن (كله في الهواء) فشنك، ولا أعرف هل تم التحقيق مع لاعب بيراميدز أم لا".

وأكمل: "اليوم أولى جلسات قضية محمد الشيبي ضد حسين الشحات، وقد لا يحضر اللاعب، ويتواجد المحامي ويطلب التأجيل من أجل الحصول على مزيد من الوقت للإطلاع، فهل هذا المشهد يعجب اتحاد الكرة، انتقلت الرياضة إلى المحاكم، وأصبحت في صفحات الحوادث".

وأتم: "ما يحدث في الكرة المصرية شئ مُحزن، بعيدًا عن العقوبات التي تم فرضها من جانب لجنة المسابقات ضد حسين الشحات".