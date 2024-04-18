الله أكبر| احتفال مثير من روديجر بريال مدريد بعد الإطاحة بمانشستر سيتي

احتفل النجم الدولي الألماني أنطونيو روديجر، بالفوز بركلات الترجيح خلال مواجهة مانشستر سيتي، مساء أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

المباراة اتجهت إلى الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وانتصر الميرنجي بنتيجة (4-3) وسجل روديجر الركلة الأخيرة للملكي.

وأثناء خروجه من الملعب احتفل روديجر قائلا: "الله أكبر".

وكان لقاء الذهاب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

ومن المُقرر أن يواجه ريال مدريد، بايرن ميونخ الألماني، في الدور نصف النهائي، والذي حسم التأهل على حساب آرسنال.