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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مهاجم مغربي| تعرف على بديل موديست في الأهلي.. ورئيس مازيمبي يهاجم "الأحمر"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في ظل استمرار الجدل حول العقم التهديفي لخط هجوم الفريق الأول بالنادي الأهلي، نجد أنفسنا أمام تحديات فنية وتكتيكية تستدعي التحليل العميق. حيث شهدت الفترة الأخيرة تذبذباً في أداء الفريق وخاصة خلال المباريات الحاسمة، كما شهدنا موجة من التكهنات حول انضمام اللاعب المغربي محسن بوريقة إلى صفوف النادي الأهلي.
 

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