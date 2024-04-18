مهاجم مغربي| تعرف على بديل موديست في الأهلي.. ورئيس مازيمبي يهاجم "الأحمر"

في ظل استمرار الجدل حول العقم التهديفي لخط هجوم الفريق الأول بالنادي الأهلي، نجد أنفسنا أمام تحديات فنية وتكتيكية تستدعي التحليل العميق. حيث شهدت الفترة الأخيرة تذبذباً في أداء الفريق وخاصة خلال المباريات الحاسمة، كما شهدنا موجة من التكهنات حول انضمام اللاعب المغربي محسن بوريقة إلى صفوف النادي الأهلي.

