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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاب يتحول من الإدمان لحفظ القرآن الكريم.. تفاصيل

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال عمر عنتر نادي، شاب تحول من الإدمان إلى حفظ القرآن الكريم:  تخلصت من السجائر وبدأت في قراءة ورد من القرآن الكريم يوميًا، وبفضل الله ورحمته استطعت إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا.


قال نادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"90 دقيقة" المذاع عبر فضائية “المحور”، إنه مكث في دائرة الإدمان لمدة ٤ سنوات متواصلة.

وتابع: "أنا فلاح وحالي كان صعب جدًا بسبب إني خسرت كل أموالي بسبب فساد محصولي، ومنذ هذا التوقيت قررت التقرب إلى الله والمواظبة على الصلاة".


واستطرد: "حرصت على التخلص من السجائر وبدأت في قراءة ورد من القرآن الكريم يوميًا، وبفضل الله ورحمته استطعت إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا في أقل من عامين ونصف، كما أنني حصلت على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن في شهر رمضان المبارك".

شاب حفظ القرآن عمر عنتر نادي الإدمان توك شو

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