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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسعار تذاكر حفل إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل في دبي

حفل إليسا وسيف نبيل
حفل إليسا وسيف نبيل وهيفاء وهبي

تستعد الفنانة إليسا والفنان سيف نبيل والفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي ساهر لهم، في مدينة دبي الإماراتية يوم 25 أبريل الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

وتنقسم أسعار تذاكر حفل إليسا وسيف نبيل وهيفاء وهبي في دبي، إلى الفئات السعرية التالية: (195 درهم إماراتي، 295 درهم إماراتي، 395 درهم إماراتي، 495 درهم إماراتي، 750 درهم إماراتي، 1500 درهم إماراتي، 2500 درهم إماراتي).  

 

إليسا - كلو وهم

وفي آخر شهر يناير الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة إليسا، الجديدة التي تحمل اسم “كلو وهم”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “أنغامي” و"سبوتيفاي" للموسيقى. 

أغنية “كلو وهم” لـ إليسا، من كلمات وألحان مرواظ خوري، وتوزيع موسيقي داني خوري، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

 

هيفاء وهبي - أغنية وصلتلها 

أحدثت الفنانة هيفاء وهبي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد طرح أغنية وصلتلها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد وفاة ملحنها محمد النادي في شهر يونيو 2023. 

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان. 

 

أغاني هيفاء وهبي 

وكانت طرحت هيفاء وهبي مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

 

أعمال هيفاء وهبي 

من جهة أخرى، عُرض مؤخرا للفنانة هيفاء وهبي، فيلم رمسيس باريس، في موسم أفلام عيد الفطر المبارك المتزامن مع عام 2023. 

 

إليسا سيف نبيل هيفاء وهبي دبي الامارات

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