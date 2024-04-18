حاكم مصرف لبنان: سعر الصرف بالسوق الموازية هو السعر الحقيقي للدولار

قال وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، في تصريحات لـ CNBC عربية، إن سعر الصرف الحالي والموجود بالسوق الموازية عند 89,500 ليرة لكل دولار هو السعر الحقيقي، ولن يكون هناك عودة لتعدد أسعار الصرف.

وأكد أن اليوم أموال المودعين كاملة ليست موجودة ولا يمكن إعادتها بالكامل.

وأوضح أن أي سعر صرف آخر لما يسمى الدولار المصرفي هو عبارة عن Haircut اقتطاع من أموال المودعين.

وكشف في تصريحاته لـ CNBC عربية عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي مليار دولار من 1 أغسطس لليوم لتصل لمستوى 9.6 مليار دولار.

وأكد أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب في المنطقة تفوق المليار دولار، مشيرا إلى أن لبنان بحاجة لتدخل من صندوق النقد الدولي.