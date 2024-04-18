حزب الله يعلن مقـ.تل أحد عناصره في بلدة كفر كلا بجنوب لبنان

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن حزب الله أعلن مقتل أحد عناصره في بلدة كفر كلا بجنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على محمد حسين شحوري، قائد الوحدة الصاروخية في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان.

جاء ذلك وسط شن سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي العديد من الغارات الجوية على أهداف تابعة لحرب الله في لبنان اليوم، الخميس.

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قام بتصفية قائد القطاع الساحلي في حزب الله ومسئول كبير في عدة مواقع في الجناح العسكري لحزب الله، إسماعيل يوسف باز.