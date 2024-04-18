تفاصيل الحالة المرورية.. سيولة في الموسكي وكثافات متقطعة برمسيس| فيديو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم، الخميس 18 أبريل 2024.

ويشهد شارع صلاح سالم كثافات متقطعة على امتداد الطريق حتى الوصول لتقاطع كوبري أكتوبر، إذ سنجد هناك كثافات مرورية، وبعد تقاطع الكوبري تبدأ الكثافات تقل على نحو تدريجي، وتستمر حتى مستشفى العباسية وستبدأ في الاختفاء عند محطة مترو الاستاد.

وفي شارع الموسكي، توجد سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات المقبلة.

وفي شارع رمسيس باتجاه العباسية، فإن هناك كثافات مرورية متقطعة على فترات، ولكنها تبدأ من ميدان رمسيس وصولا للعباسية حتى شارع الخليفة المأمون بمنطقة مصر الجديدة.

ويشهد شارع الهرم بداية من المستشفى كثافات مرورية متقطغة مستمرة حتى محافظة الجيزة، وتوجد كثافات مرورية عالية عند كوبري الروضة مستمرة حتى نفق الملك الصالح، ويشهد شارع فيصل كثافات نسبية تبدأ من آخر شارع فيصل حتى الطوابق، حيث توجد هناك كثافات مرورية كبيرة تبدأ تقل حتى محطة التعاون.