شوبير يكشف عن خطة جديدة لكولر أمام مازيمبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة حول لقاء الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “كولر لأول مرة هيفكر باللعب بمدافع زيادة، ووسام أبو علي احتمالية مشاركته قليلة”.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، بينما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكانت قد وصلت بعثة الأهلي إلى مطار لوبومباشي بالكونغو، بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.