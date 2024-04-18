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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها والمسروقات| صور

جانب من المسروقات
جانب من المسروقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن والعقارات تحت الإنشاء بإستخدام سيارة ربع نقل "ملك أحدهم"، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – مقص للمعادن- 2 عتلة حديدية) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 12واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى إثنين من عملائهم "سيئا النية" (تاجرى خردة – لهما معلومات جنائية).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة محال النظارات ، وبحوزته ( 19نظارة متنوعة "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات (3) وقائع سرقة محال بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزيتون تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بإستخدام (أدوات "فك وتركيب") ، وبحوزته (4 بطاريات سيارات من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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