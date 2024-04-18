الأونروا تحذر من حملة خبيثة تتعرض لها الوكالة من الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في غزة (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن هناك "حملة خبيثة" تجري لإنهاء عمل الوكالة، محذرا من "تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين".

وأضاف لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوكالة "حرمت من الإذن بتقديم هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح في قطاع غزة".

وأشار إلى أن تفكيك الأونروا سيكون له تداعيات خطيرة ودائمة على المدى القصير، وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتسريع ظهور المجاعة".

وتابع: "على المدى الطويل، سيعرض ذلك الانتقال من وقف إطلاق النار إلى "اليوم التالي" للخطر من خلال حرمان السكان المصابين بصدمات نفسية من الخدمات الأساسية".

وقال لازاريني إن الأطفال "يتحملون وطأة هذه الحرب"، حيث انفصل أكثر من 17 ألف طفل عن عائلاتهم و"تركوا ليواجهوا رعب غزة وحدهم".

كما حذر مفوض عام الأونروا من أن "المجاعة من صنع الإنسان تشدد قبضتها" في أنحاء غزة.