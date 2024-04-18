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برلمان

برلماني يثمن استعدادات وزارة التعليم لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة

أشرف أمين عضو لجنة
أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، باستعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في يونيو القادم فى القضاء على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024، والتى أصبحت تتكرر سنوياً.

وطالب “أمين”، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتطبيق جميع الإجراءات التى قررتها الوزارة لمكافحة الغش بكل أشكاله بداية من التفتيش الإلكتروني قبل دخول اللجان، حتى وجود كاميرات مراقبة داخل اللجان للمتابعة المستمرة خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على دخول ورقة الامتحانات في الوقت المحدد، إضافة لاتخاذ إجراءات ضد حالات الغش الإلكتروني التي تتم بسبب التطور التكنولوجي الكبير ومنع تسريب أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانات، ومنع دخول أى وسيلة إلكترونية سواء التليفونات المحمولة أو التابلت وأى وسيلة سمارت مثل الساعات أو السماعات.

كما طالب النائب أشرف أمين، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار تعليمات حاسمة ومشددة لجميع القائمين على امتحانات الثانوية العامة بعدم تسريب الامتحانات، خاصة أنه خلال السنوات الماضية اتضح أن هناك من قاموا بتسريب بعض امتحانات الثانوية العامة من القائمين والمسئولين عن هذه الامتحانات.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن إجراءات عاجلة لمواجهة الغش بالثانوية العامة وضبط منظومة المرحلة الثانوية، والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

وأوضح "حجازي"، في تقرير له، أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكل أشكاله.

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

أشرف أمين مجلس النواب وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة

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