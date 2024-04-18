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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مرعي البريمو يتصدر نسب المشاهدة فى مصر.. تفاصيل

مرعي البريمو
مرعي البريمو

تمكن فيلم “مرعي البريمو” من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة “نتفلكيس” العالمية.

واحتل فيلم “مرعي البريمو” المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأفلام الأعلى مشاهدة فى مصر، فيما جاء فى المركز الثاني فيلم “فضل ونعمة”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

"مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد. 

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فيما يعرض فيلم “وش فى وش” بطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل عبر منصة نتفليكس يوم 25 أبريل الجارى.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

الفنانة أمينة خليل الفنان محمد ممدوح بيومي فؤاد طارق الشناوى علاء مرسي فيلم مرعي البريمو فيلم وش في وش فيلم “وش فى وش”

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