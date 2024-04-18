روح «ريمونتادا» برشلونة التاريخية تلهم ليفربول لتجاوز أتالانتا |تقرير تليفزيوني

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان روح ريمونتادا برشلونة التاريخية تلهم ليفربول لتجاوز أتالانتا.

في استدعاء لريمونتادا برشلونة التاريخية بدوري أبطال أوروبا قبل 3 سنوات، يدخل ليفربول بهذه الروح على أمل انقاذ نفسه من خطر توديع بطولة الدوري الأوروبي عندما يحل ضيفا ثقيلا على أتالانتا الإيطالي في إياب ربع نهائي السابقة.

ومن المقرر أن يخوض رجال المدرب الألماني يورجن كلوب مهمة هي الأصعب، بعدما خسر مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره في ملعب "أنفيلد" بثلاثية نظيفة، ما يعني أن "الريدز" سيكون مطالبا بتحقيق الفوز بأربعة أهداف نظيفة إذا أراد التأهل لنصف النهائي.



ويعلم مدرب ليفربول صعوبة المهمة أمام أتالانتا لكنه أكد ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز رغم الوضع العصيب متمسكا بحدث سابق عندما تمكن من الفوز على أتالانتا على ملعبه بخماسية نظيفة عندما لعبا في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا في عام 2020.