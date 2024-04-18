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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقدم الصواريخ وأقل الإمكانيات.. قائد إيراني يفجر مفاجأة حول الهجوم على إسرائيل

قائد الفضاء الجوي
قائد الفضاء الجوي في الحرس الثوري الإيراني حاجي زاده

قال قائد الفضاء الجوي في الحرس الثوري الإيراني، حاجي زاده، اليوم الخميس، إن طهران واجهت الاحتلال الإسرائيلي بأقل الأسلحة لديها.

وأوضح قائد الفضاء الجوي في الحرس الثوري الإيراني، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية: "لقد واجهنا الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".

وأضاف زاده أن إيران لم تستخدم في هذه المرحلة صواريخ خرمشهر وسجيل والشهيد حاج قاسم وخيبرشكان وفرط سونيك 2.

وأشار إلى أنه في هذه المرحلة تم التغلب على أقصى قدرة للمعسكر العبري والغربي بأقل قدر من القوة الإيرانية.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، عن عدد الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل في الهجوم الليلي حيث بلغت حوالي 350.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،  قال هاجاري، إن جميع المقذوفات كانت تحتوي على 60 طنا من المتفجرات، والتي "قد تسبب أضرارا جسيمة".

وأوضح هاجاري أنه: "في الساعات القليلة الماضية، أجرينا تقييمات وخططا معتمدة للدفاع والهجوم".

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